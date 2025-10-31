Prove generali perla nascita di un partito islamico? Sembrerebbe, visto che è tenuta ieri alle ore 21 una vera e propria assemblea che ha riunito l'Associazione dei palestinesi d'Italia, presieduta da Mohammad Hannoun (il giordano al centro dell'inchiesta de Il Tempo), Potere al Popolo e l'Usb (Unione sindacale di base). Si sono ritrovati a Piacenza, presso l'Hotel Euro. Abbiamo contattato la direzione per capire se fosse a conoscenza della natura dell'evento, dal momento che è stato organizzato da Hannoun, al quale nei giorni scorsi la questura ha consegnato un foglio di via dalla città di Milano della durata di un anno per aver evocato la cosiddetta "legge del taglione" secondo cui «chi uccide va ucciso», ed è ritenuto dal dipartimento del Tesoro Usa una propaggine di Hamas in Italia che con le sue finte associazioni caritatevoli avrebbe finanziato l'ala militare di Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prove tecniche di partito islamico tra Hannoun, Usb e Potere al Popolo