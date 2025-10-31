Prove di inchiesta la sindaca del Pd insulta Giorgia Meloni | è bufera

News tv. “Meloni? Una s***”. L’insulto shock della sindaca Pd: si scatena di tutto – A Genzano di Lucania, piccolo comune in provincia di Potenza, si è acceso un dibattito di portata nazionale dopo le parole pronunciate dalla sindaca Viviana Cervellino, esponente del Partito Democratico. Durante una puntata del programma televisivo “Prova d’Inchiesta”, condotto da Pinuccio su La 7, la sindaca è stata intervistata sulla grave crisi idrica che sta colpendo la Basilicata. Tuttavia, il focus dell’attenzione si è presto spostato su una sua risposta riguardante la presidente del Consiglio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Prove di inchiesta”, la sindaca del Pd insulta Giorgia Meloni: è bufera

Contenuti che potrebbero interessarti

Tabulati, mail e atti riservati mettono Andrea Sempio al centro dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Le nuove prove cambiano tutto - facebook.com Vai su Facebook

#provadinchiesta In esclusiva a Prove d’Inchiesta: gli artisti della Corrida di Taurasi, il talent show più famoso d’Irpinia - X Vai su X

"La Meloni? Una str...". L'attacco choc della sindaca Pd - Bufera sulle parole della prima cittadina di Genzano di Lucania, FdI chiede "scuse immediate" per gli insulti "personali, gratuiti e volgari" ... msn.com scrive

Inchiesta Milano, il Pd a Sala: «Cambiamenti concreti sull'urbanistica». Schlein esprime «vicinanza» al sindaco - Una delegazione del Pd milanese e lombardo ha incontrato nel pomeriggio in Comune il sindaco Giuseppe Sala per confrontarsi nuovamente, come già accaduto ieri, sui prossimi passi dopo il terremoto ... Scrive milano.corriere.it

Inchiesta urbanistica, incontro Pd-Sala: «Il sindaco attui cambiamenti concreti» - Nel pomeriggio del 18 luglio si è tenuto un nuovo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala e una delegazione del Partito democratico milanese e lombardo, per discutere gli sviluppi ... Secondo lettera43.it