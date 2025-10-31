S iamo arrivati all’ultimo giorno dell’ Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ma il messaggio resta valido per tutto l’anno: la prevenzione non si ferma mai. Le donne con protesi mammarie non sono escluse dai controlli e dagli screening: devono semplicemente farli con le giuste precauzioni e i professionisti adeguati. Per capire cosa significhi davvero sicurezza, durata e prevenzione quando si parla di impianti mammari, abbiamo chiesto il parere del Professor Marco Candiani, Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Professore a contratto all’Università di Ferrara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protesi al seno, la sicurezza non finisce con l’Ottobre Rosa: 10 cose da sapere