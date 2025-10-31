Prosperità e povertà digitale convegno a Montecitorio sull’intelligenza artificiale

ROMA – Mercoledì 5 novembre, a partire dalle ore 15.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegnoProsperità e povertà digitale – Come l’intelligenza artificiale può favorire o limitare il progresso sociale?”. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

