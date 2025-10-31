Prorogato il piano faunistico venatorio della Regione Abruzzo ricorso al Tar delle associazioni ambientaliste

Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l'Orso e Lndc Animal Protection hanno impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale dell'Aquila le delibere della giunta e del consiglio regionale della Regione Abruzzo, con cui è stataprorogata dal 2025 al 2027 la validità del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

LATINA | Masterplan e Piano città, al via un percorso condiviso per i singoli interventi - facebook.com Vai su Facebook

Proroga del Piano Faunistico Venatorio, le associazioni ambientaliste ricorrono al TAR: “La Regione ha ignorato le valutazioni ambientali e il monitoraggio faunistico” - Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA), Salviamo l’Orso e LNDC Animal Protection hanno presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo ... Come scrive marsicalive.it

Nuovo Piano Faunistico Venatorio della Toscana, al via gli incontri di presentazione - Sono aperti agli amministratori locali, alle associazioni di categoria, ai portatori di interesse e ai cittadini. Segnala cacciapassione.com

Nuovo Piano Faunistico Venatorio, al via il ciclo di incontri di presentazione - Dopo l’adozione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), prende il via la sua presentazione sul territorio e la fase di partecipazione ... Scrive lanazione.it