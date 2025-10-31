Pronostico Tottenham-Chelsea | le assenze pesano sul finale

Tottenham-Chelsea è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dietro tre punti rispetto al Tottenham in campionato, il Chelsea di Enzo Maresca è alle prese con diverse assenze in tutti i reparti. Ma se in generale, per tutti gli altri, c’è sempre qualcuno pronto a prenderne il posto, non si può dire la stessa cosa per Palmer, che sarà a casa per via di un problema all’inguine. Ed è questo il principale pensiero per il tecnico italiano, che non sa come sostituirlo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-Chelsea: le assenze pesano sul finale

