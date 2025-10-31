Pronostico Real Madrid-Valencia | trascina lui alla vittoria

Real Madrid-Valencia è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Cinque punti di vantaggio sul Barcellona dopo dieci giornate sono tantissimi. La vittoria nel Clas i co della scorsa settimana ha permesso al Real Madrid di Xabi Alonso di mettere un buon margine rispetto ai catalani. Ma adesso non si deve sbagliare nulla, almeno non si devono sbagliare quelle partite che sembrano indirizzate sulla carta. E una di queste è quella di sabato sera contro il Valencia al Bernabeu. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Valencia: trascina lui alla vittoria

