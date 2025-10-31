Pronostico Nottingham Forest-Manchester United | il sogno è sempre più vicino

Nottingham-Manchester United è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. E siamo a tre. Il sogno si avvicina. E partita più semplice, almeno sulla carta, per il Manchester United, non sarebbe potuta arrivare. Il Nottingham è in crisi e il cambio tecnico ha dato sì la scossa, in Europa League, ma è già tutto finito e si è visto nella gara contro il Bournemouth in campionato. Pronostico Nottingham-Manchester United: il sogno è sempre più vicino (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è sempre quel tifoso del Manchester United che aspetta di andare dal proprio parrucchiere nel momento in cui la sua squadra riuscirà a vincere cinque partite di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

