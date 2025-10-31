Pronostico Liverpool-Aston Villa | la rinascita parte sabato

Liverpool-Aston Villa è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sette punti di distacco dall’Arsenal capolista. Gli stessi dell’Aston Villa per intenderci. Fuori dall’EFL CUP. Un filotto di sei sconfitte nelle ultime sette uscite con l’unica gioia in Champions League. Un momento nerissimo che nessuno si aspettava potesse succedere al Liverpool soprattutto dopo il maestoso calciomercato estivo piazzato con diversi innesti che sembravano potessero dare, da soli, la certezza di ripetersi almeno in Premier League. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

