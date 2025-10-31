Fulham-Wolverhampton è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Crisi infinita. Sottolineata anche nella gara di EFL Cup. Il Fulham, contro il Wycombe, ha avuto la meglio solamente ai rigori. Una partita che si stava trasformando in tragedia per i bianconeri di Londra che solamente con la fortuna che esce fuori dai tiri dagli undici metri hanno superato il turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Turno che invece non ha superato il Wolverhampton, eliminato dal Chelsea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Wolverhampton: crisi infinita e finale scritto