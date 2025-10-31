Pronostico Burnley-Arsenal | la miglior difesa è una garanzia

Burnley-Arsenal è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Primo in classifica con quattro punto di vantaggio sul Bournemouth, l’Arsenal di Arteta sente davvero la possibilità, quest’anno, di arrivare in fondo. Se il Liverpool è in piena crisi e non riesce a tirarsi fuori da una situazione complicata, nemmeno il City sta facendo benissimo e solamente adesso sembra essere in ripresa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I Gunners, sul campo del Burnley, avranno quasi sicuramente vita facile e cercheranno ovviamente di sfruttare quella che fino al momento è stata la loro arma migliore, vale a dire la difesa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

