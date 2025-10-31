Pronostici Serie B 1 novembre | una vittoria per scacciare la crisi

Serie B, in casa Palermo si può parlare di vera e propria crisi: la classifica arride ancora ai rosanero ma bisogna cambiare subito marcia. Il risultato che ha fatto più rumore nel turno infrasettimanale è stato il crollo del Palermo nel big match contro il Monza. Davanti ai 26mila del “Barbera” i rosanero sono stati spazzati via dai brianzoli (0-3), incassando la sconfitta peggiore della stagione. La superiorità della squadra di Paolo Bianco è apparsa abbastanza netta: un dominio confermato anche dai numeri, mentre gli uomini di Pippo Inzaghi hanno offerto una prestazione scialba, in continuità con quelle precedenti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

