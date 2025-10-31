Pronostici Bundesliga 1 novembre ore 15 | 30 | in casa sono un rullo compressore

Bundesliga, riflettori puntati sullo scontro d’alta classifica tra Lipsia e Stoccarda: i Roten Bullen non hanno ancora perso davanti al proprio pubblico. Terminata la due giorni di DFB-Pokal, la coppa nazionale, in Germania l’attenzione si focalizza di nuovo sulla Bundesliga e riparte ufficialmente la caccia al Bayern Monaco. I bavaresi stanno facendo, come spesso capita a queste latitudini, un campionato a parte. Ma, oltre al Borussia Dortmund, ci sono altre due squadre che provano faticosamente a tenere il passo della velocissima capolista: stiamo parlando del Lipsia, secondo a -5 dai campioni in carica, e dello Stoccarda, nel momento in cui scriviamo terzo ad una sola incollatura dai Roten Bullen ed a +1 sul Dortmund (i gialloneri saranno impegnati nell’anticipo del venerdì in casa dell’Augsburg). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

