Pronostici Bundesliga 1 novembre ore 15 | 30 | in casa sono un rullo compressore
Bundesliga, riflettori puntati sullo scontro d’alta classifica tra Lipsia e Stoccarda: i Roten Bullen non hanno ancora perso davanti al proprio pubblico. Terminata la due giorni di DFB-Pokal, la coppa nazionale, in Germania l’attenzione si focalizza di nuovo sulla Bundesliga e riparte ufficialmente la caccia al Bayern Monaco. I bavaresi stanno facendo, come spesso capita a queste latitudini, un campionato a parte. Ma, oltre al Borussia Dortmund, ci sono altre due squadre che provano faticosamente a tenere il passo della velocissima capolista: stiamo parlando del Lipsia, secondo a -5 dai campioni in carica, e dello Stoccarda, nel momento in cui scriviamo terzo ad una sola incollatura dai Roten Bullen ed a +1 sul Dortmund (i gialloneri saranno impegnati nell’anticipo del venerdì in casa dell’Augsburg). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Quante ne sa Kane di Bundesliga? Nel dubbio rispondi... Bayern Monaco STATSports - facebook.com Vai su Facebook
Padroni di casa fragili dietro ma pericolosi al Weserstadion. L’Union? Fiducia ritrovata, ma 9 gol subiti nelle ultime 3 trasferte… Sfida da Goal assicurato? $Bundesliga $Werder - X Vai su X
Pronostici Bundesliga 1 novembre ore 15:30: in casa sono un rullo compressore - Bundesliga, occhi puntati sul big match tra Lipsia e Stoccarda: i Roten Bullen davanti al proprio pubblico non hanno mai perso. Da ilveggente.it
Pronostico 1. FC Heidenheim vs Eintracht Francoforte – 1 Novembre 2025 - FC Heidenheim e Eintracht Francoforte, valida per la Bundesliga e in programma alle 15:30 del 1 Novembre 2025. Riporta news-sports.it
Pronostico FC St. Pauli vs Borussia Mönchengladbach – 1 Novembre 2025 - Borussia Mönchengladbach per la giornata di Bundesliga in programma il 1 Novembre 2025 alle 15:30 al Millerntor- Lo riporta news-sports.it