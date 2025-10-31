Promozione Il Casumaro frena colpo del Masi

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo dei due derby più attesi del turno infrasettimanale di Promozione, finisce a reti inviolate tra Casumaro e X Martiri, che si portano a casa un punto a testa e rimangono ai piani alti della classifica. I ‘porottesi’ di mister Bolognesi riescono ancora una volta ad imbrigliare gli avversari – e in dieci partite sono appena quattro le reti subite – fermando la corsa di un Casumaro che fin lì aveva segnato la bellezza di 20 gol in campionato. Le due squadre sono appaiate al terzo posto a quota 18 punti, in piena zona playoff, a cui si avvicina pure la Centese, che batte 3-0 il Virtus Castelfranco e centra la terza vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione il casumaro frena colpo del masi

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Casumaro frena, colpo del Masi

Contenuti che potrebbero interessarti

Promozione. Colpo Faro Gaggio, sbanca Bentivoglio - Sembra non volersi esaurire l’inaspettata crisi di risultati del Bentivoglio. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Promozione. Casumaro capolista, la Centese non ingrana - Nel girone C di Promozione esame di maturità superato a pieni voti per il Casumaro, che dà un ulteriore segnale al campionato battendo 2- Secondo ilrestodelcarlino.it

Promozione. Colpo esterno del Pietrasanta. Battuto il neo-promosso Jolo - JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi (82’ Scozzari) Ascolese, Marchio (80’ D’Alò) Tomberli (55’ Vannini) Verdi (70’ D’Agati ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Promozione Casumaro Frena Colpo