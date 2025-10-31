Promozione Il Casumaro frena colpo del Masi
Nel primo dei due derby più attesi del turno infrasettimanale di Promozione, finisce a reti inviolate tra Casumaro e X Martiri, che si portano a casa un punto a testa e rimangono ai piani alti della classifica. I ‘porottesi’ di mister Bolognesi riescono ancora una volta ad imbrigliare gli avversari – e in dieci partite sono appena quattro le reti subite – fermando la corsa di un Casumaro che fin lì aveva segnato la bellezza di 20 gol in campionato. Le due squadre sono appaiate al terzo posto a quota 18 punti, in piena zona playoff, a cui si avvicina pure la Centese, che batte 3-0 il Virtus Castelfranco e centra la terza vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
