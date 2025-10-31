Programmi TV venerdì 31 ottobre 2025 | show soap opera e film
“Tale e Quale Show” su Rai 1, “Tradimento” su Canale 5, “Wiched” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 31 ottobre 2025. La sera di venerdì 31 ottobre 2025, in coincidenza con Halloween, la televisione italiana propone un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Rai 1 torna l’inossidabile Tale e Quale Show, con Carlo Conti e le sue trasformazioni musicali che promettono spettacolo e leggerezza. Rai 2 punta sul mistero con Assassinio a Venezia, un thriller raffinato con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, perfetto per la notte più inquietante dell’anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
"Tale e Quale Show" su Rai 1, "Tradimento" su Canale 5, "Wiched" su Sky Cinema Uno.