 Programmare per crescere | la sfida di Carmela Zuottolo per la Campania

Nel pieno della corsa verso le elezioni regionali in Campania, l'avvocato Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno e candidata nella lista di Forza Italia, continua a portare sul territorio la sua visione fatta di programmazione, sviluppo e vicinanza alle esigenze reali dei cittadini. Come sta vivendo questa fase di campagna elettorale? «Con grande entusiasmo e con la consapevolezza che la gente chiede serietà e proposte concrete. Sto incontrando tanti cittadini, amministratori e imprenditori che desiderano una Regione più vicina ai territori, capace di programmare e di dare risposte ai problemi quotidiani.

