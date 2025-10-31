Programma sospeso | Andrea Delogu l’annuncio della Rai dopo la tragedia
Un gesto di rispetto e sensibilità quello della Rai, che ha deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda de La porta magica, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Andrea Delogu. La decisione arriva dopo il terribile lutto familiare che ha colpito la conduttrice, lasciando senza parole il pubblico e il mondo dello spettacolo. Il programma, seguito ogni giorno da migliaia di telespettatori nella fascia delle 17, è stato sostituito temporaneamente dalla fiction francese Candice Renoir. Una scelta che vuole dare alla conduttrice il tempo e la riservatezza necessari per affrontare un momento così doloroso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, sospeso a causa del lutto che ha colpito la conduttrice. Dopo la morte di suo fratello Evan, la Rai ha cambiato il palinsesto Cosa andrà oggi in onda e quando riprenderà ? - facebook.com Vai su Facebook
Il programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice, quando torna in onda La Porta Magica - Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice ... Lo riporta fanpage.it
Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma - La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. libero.it scrive
Andrea Delogu, sospeso il suo programma La Porta Magica. I messaggi del cast di Ballando - Andrea Delogu dopo il grave lutto: la Rai ha sospeso il suo programma La Porta Magica. dilei.it scrive