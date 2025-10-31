Programma sospeso | Andrea Delogu l’annuncio della Rai dopo la tragedia

Un gesto di rispetto e sensibilità quello della Rai, che ha deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda de La porta magica, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Andrea Delogu. La decisione arriva dopo il terribile lutto familiare che ha colpito la conduttrice, lasciando senza parole il pubblico e il mondo dello spettacolo. Il programma, seguito ogni giorno da migliaia di telespettatori nella fascia delle 17, è stato sostituito temporaneamente dalla fiction francese Candice Renoir. Una scelta che vuole dare alla conduttrice il tempo e la riservatezza necessari per affrontare un momento così doloroso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

