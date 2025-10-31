Programma sospeso Andrea Delogu la decisione della Rai dopo il terribile lutto

La notizia della sospensione temporanea de La porta magica, programma pomeridiano di Rai2, ha profondamente colpito i telespettatori e il mondo dello spettacolo. La trasmissione, che ogni giorno raccoglie migliaia di spettatori nella fascia delle 17, è stata momentaneamente sostituita dalla fiction francese Candice Renoir. La decisione è stata presa dalla Rai in segno di rispetto e vicinanza alla conduttrice Andrea Delogu, colpita da un gravissimo lutto familiare che ha sconvolto l’intera redazione. Mercoledì 29 ottobre, infatti, la conduttrice ha perso il fratello Evan, appena 18 anni, morto in un tragico incidente stradale avvenuto a Igea Marina Bellaria, in provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it