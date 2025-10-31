Progetto Home | assegnati i primi contributi per affitti e bollette a 196 famiglie

Messinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato l’elenco dei primi 196 beneficiari del ProgettoHome”, il programma promosso dall’Amministrazione comunale di Messina per sostenere i cittadini in condizioni di fragilità economica attraverso contributi destinati al pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Progetto Stonewallsforlife. Recupero dei terreni: assegnati i primi lotti - Si punta a riqualificare tutto lo storico ’anfiteatro dei Giganti’ di Manarola Cinque Terre (La Spezia), 31 luglio 2024 – ... Come scrive lanazione.it

Progetto "Sistema Etruria", assegnati dal ministero 10 milioni - Il progetto "Sistema Etruria" finanziato dal Ministero delle Imprese trasformerà le aree Trasimeno, Orvietano, Amiata- Scrive lanazione.it

Concluso il progetto “ImPatto digitale“. Assegnati 689 computer - Si è concluso col sorriso sulle labbra il progetto “ImPatto Digitale“ grazie a una festa tenutasi martedì sera al teatro Alle Vigne di Lodi e resa divertente grazie all’ironia del comico lodigiano ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Home Assegnati Primi