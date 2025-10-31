Progetto Home | assegnati i primi contributi per affitti e bollette a 196 famiglie
È stato pubblicato l’elenco dei primi 196 beneficiari del Progetto “Home”, il programma promosso dall’Amministrazione comunale di Messina per sostenere i cittadini in condizioni di fragilità economica attraverso contributi destinati al pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
