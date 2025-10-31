Profumo di viole sfiorite | il nuovo romanzo che parla di femminicidi e suicidi giovanili

Profumo di viole sfiorite” non è solo un libro: è una ferita aperta, un atto d’amore e di denuncia. L’autore racconta di come l’opera sia nata dal dolore vissuto e osservato attorno a sé, quello di ragazzi e ragazze che pensavano di non avere più una via d’uscita. “Io non voglio solo raccontare queste storie . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

profumo viole sfiorite nuovo“Profumo di viole sfiorite”, il nuovo libro di Antonio Borsa - È un messaggio che riflette la missione stessa di Antonio Borsa: dare voce a chi vive momenti di buio, ricordando che la vita, anche nelle sue prove più dure, resta degna di essere vissuta. Scrive lavocedivenezia.it

profumo viole sfiorite nuovo“Profumo di viole sfiorite”, il secondo romanzo di Antonio Borsa un inno alla resilienza - In un panorama editoriale sempre più affollato, dove le storie d’amore e di redenzione rischiano di perdersi in un mare di cliché, emerge ‘Profumo di viole sfiorite’, il secondo romanzo di Antonio Bor ... Segnala tusciaup.com

