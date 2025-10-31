Profumo di viole sfiorite | il nuovo romanzo che parla di femminicidi e suicidi giovanili

“Profumo di viole sfiorite” non è solo un libro: è una ferita aperta, un atto d’amore e di denuncia. L’autore racconta di come l’opera sia nata dal dolore vissuto e osservato attorno a sé, quello di ragazzi e ragazze che pensavano di non avere più una via d’uscita. “Io non voglio solo raccontare queste storie . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it