Professori ebrei cacciati dall’università anche chi lavora con le vittime di Hamas
“Sionisti fuori dal campus”. L’odio crepita in una delle università più prestigiose d’Europa, la London School of Economics, dove si è tenuto un dibattito sulla violenza sessuale commessa durante g. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
«Sono indignato per i troppi episodi di intolleranza contro gli ebrei, contro studenti, professori, turisti che ci riportano agli anni più bui del Novecento. Fermeremo questa onda rossa di odio, anche con leggi più severe». A dirlo è il vicepresidente del Consiglio,