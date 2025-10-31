Professione ambulante | dall’Ente di Formazione Professionale ai banche del mercato

Seriate. Dai banchi di scuola a quelli del mercato di Scanzorosciate è l’esperienza che i primi sei dei ventiquattro studenti del progetto di orientamento professionale “Professione Ambulante” – promosso da ANVA Confesercenti Bergamo e sostenuto dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia di Comonte – hanno potuto sperimentare, giovedì 30 ottobre. L’iniziativa proseguirà per altri dieci giovedì, fino a inizio gennaio 2026. Gli studenti del triennio del corso Operatore ai servizi di vendita, coinvolti da due anni in un laboratorio esperienziale dedicato alla vendita su area pubblica al comune di Scanzorosciate, hanno arricchito il loro percorso grazie a importanti momenti formativi a scuola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Professione ambulante: dall’Ente di Formazione Professionale ai banche del mercato

