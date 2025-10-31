Prodi | I pro Pal a Venezia sono dei matti Delrio | La sinistra prenda posizione Un Pd per Fiano

Ilfoglio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se a Fiano tolgono la parola, anche Schlein, dopo Ca’ Foscari, un po’ la perde. “ Non c’è la voce della segretaria Elly Schlein? Sicuramente  c’è la mia”, dice al Foglio l’ex presidente. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

