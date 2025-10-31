Prodi | I pro Pal a Venezia sono dei matti Delrio | La sinistra prenda posizione Un Pd per Fiano
Se a Fiano tolgono la parola, anche Schlein, dopo Ca' Foscari, un po' la perde. " Non c'è la voce della segretaria Elly Schlein? Sicuramente c'è la mia", dice al Foglio l'ex presidente.
Contestazione Pro Pal a Venezia, Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari il 4 novembre - Dopo l'interruzione da parte del Collettivo Sumud e del Fonte della gioventù comunista dell'intervento del presidente di "Sinistra per Israele", ci sarà un nuovo appuntamento, anche in presenza della ... Riporta rainews.it
Venezia, caos a Ca’ Foscari: attivisti pro-Pal fermano l’intervento di Emanuele Fiano - Pal contestano Emanuele Fiano durante un dibattito sul conflitto in Medio Oriente. Lo riporta notizie.it
Studenti pro Pal impediscono all'ex deputato Pd Emanuele Fiano di parlare all'Università Ca' Foscari di Venezia - "Fuori i sionisti dall'università" hanno scandito i collettivi al presidente di Sinistra per Israele, impedendogli di partecipare a un evento con il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca ... Come scrive ilfoglio.it