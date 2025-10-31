Proclamati anche Falcomatà e Giannetta ultimi due consiglieri regionali per la ciroscrizione Sud

Reggiotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancavano all’appello, Giuseppe Falcomatà e Domenico Giannetta, tra i consiglieri proclamati ufficialmente con quoziente pieno per la Circoscrizione elettorale Sud.Questa mattina, infatti, presso l’aula del palazzo di giustizia Cedir, l’ufficio circoscrizionale di Reggio Calabria si è nuovamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

proclamati falcomat224 giannetta ultimiConsiglio Regionale: proclamati Giannetta e Falcomatà - Dopo la proclamazione, lunedì scorso, dei primi cinque consigli regionali, oggi c'é stata la proclamazione degli ultimi due consiglieri, Domenico Giannetta, della lista "Forza Italia", e Giuseppe ... Si legge su reggiotv.it

proclamati falcomat224 giannetta ultimiProclamati i consiglieri regionali Falcomatà e Giannetta - Sono stati completati anche nella Circoscrizione elettorale Sud gli adempimenti per il completamento della griglia di consiglieri regionali che rappresenteranno a Palazzo Campanella ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Proclamati Falcomat224 Giannetta Ultimi