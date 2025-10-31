Proclamati anche Falcomatà e Giannetta ultimi due consiglieri regionali per la ciroscrizione Sud
Mancavano all’appello, Giuseppe Falcomatà e Domenico Giannetta, tra i consiglieri proclamati ufficialmente con quoziente pieno per la Circoscrizione elettorale Sud.Questa mattina, infatti, presso l’aula del palazzo di giustizia Cedir, l’ufficio circoscrizionale di Reggio Calabria si è nuovamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
