Processo per l'omicidio Cella Il pm | ergastolo all'ex insegnante

L’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, è stato "un delitto di impeto commesso con lucida follia da chi voleva sfogare la frustrazione di una vita". Un omicidio per il quale Anna Lucia Cecere deve essere condannata allergastolo con il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dei futili motivi e senza attenuanti. Per Soracco, che secondo la pm Gabriella Dotto ha sempre saputo e mentito su come andarono le cose quel giorno, sono stati chiesti quattro anni: la pena massima per il favoreggiamento "visto che con le sue bugie è stato il principale responsabile dell’impunità di Cecere per tutto questo tempo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

