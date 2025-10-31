Processo per l’omicidio Cella Il pm | ergastolo all’ex insegnante

L’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, è stato "un delitto di impeto commesso con lucida follia da chi voleva sfogare la frustrazione di una vita". Un omicidio per il quale Anna Lucia Cecere deve essere condannata all’ergastolo con il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dei futili motivi e senza attenuanti. Per Soracco, che secondo la pm Gabriella Dotto ha sempre saputo e mentito su come andarono le cose quel giorno, sono stati chiesti quattro anni: la pena massima per il favoreggiamento "visto che con le sue bugie è stato il principale responsabile dell’impunità di Cecere per tutto questo tempo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Processo per l’omicidio Cella. Il pm: ergastolo all’ex insegnante

Contenuti che potrebbero interessarti

Messina, il duplice omicidio di Camaro. L’accusa insiste: «Ergastolo» Al processo d’appello per la duplice esecuzione del 2022 l’intervento del sostituto pg Costa. Ha richiesto la condanna al carcere a vita per Costantino, il quale in primo grado ebbe 20 anni h - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Stefani, continua il processo a Gualandi: “Rapporti sessuali filmati nell’ufficio della polizia locale. Rischio effetto Avetrana”: Bologna, 22 ottobre 2025 - Prosegue la discussione al processo di primo grado, ripreso questa mattina, a… http://dlvr.it/TNq03 - X Vai su X

Nada Cella, processo omicidio: il marito di Annalucia Cecere in aula/ “Mia moglie non è una violenta” - Omicidio Nada Cella, nuova udienza processo: il marito di Annalucia Cecere in aula la difende, spiegando che non è violenta. Scrive ilsussidiario.net

Processo Nada Cella, il marito di Cecere: “Mia moglie non è una violenta” - Genova – Al microfono si avvicina un uomo che sceglie di rispondere alle domande delle difese e dell’accusa, benché il suo ruolo non sia solo quello di un semplice testimone. Secondo ilsecoloxix.it

Maniero ancora a processo, ha picchiato un compagno di cella - E' accusato di aver picchiato un compagno di cella, che si trovava con lui nel carcere di Sollicciano, Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta che giovedì scorso si è ritrovato per l'ennesima ... Segnala ansa.it