Probabili formazioni Verona Inter | turnover ragionato per Chivu Torna Thuram?

Probabili formazioni Verona Inter. Domenica 2 novembre alle 12:30, l’Inter di Cristian Chivu torna in campo per il lunch match della decima giornata di Serie A. I nerazzurri faranno visita all’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva dopo il convincente 3-0 rifilato alla Fiorentina nel turno infrasettimanale. Hellas Verona, Zanetti con due dubbi di formazione. Periodo altalenante per il Verona di Paolo Zanetti, reduce dalla sconfitta per 3-1 a Como dopo due pareggi consecutivi. L’allenatore scaligero dovrà valutare le condizioni di Nunez, assente a Como per un problema alla spalla e ancora in dubbio per la gara contro l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

