probabili formazioni hellas verona inter le ultime sulla prossima sfida di serie a della squadra di chivu

Inter News 24 Probabili formazioni Hellas Verona Inter, match valido per la decima giornata di Serie A 202526, delineano una partita ricca di spunti tattici. Il Verona di Paolo Zanetti dovrebbe confermare il 3-5-2 con Montipò tra i pali e il trio difensivo composto da Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini. Sulle fasce spazio a Belghali e Frese, con Bernede, Serdar e Gagliardini a presidiare la mediana. In avanti toccherà a Giovane e Orban provare a impensierire la retroguardia nerazzurra. Restano da valutare le condizioni di Nunez e Akpa-Akpro, entrambi in dubbio. L’ Inter di Cristian Chivu risponderà con il consueto 3-5-2. 🔗 Leggi su Internews24.com

