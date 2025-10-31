Probabili formazioni Hellas Verona Inter le ultime sulla prossima sfida di Serie A della squadra di Chivu
Inter News 24 Probabili formazioni Hellas Verona Inter, match valido per la decima giornata di Serie A 202526, delineano una partita ricca di spunti tattici. Il Verona di Paolo Zanetti dovrebbe confermare il 3-5-2 con Montipò tra i pali e il trio difensivo composto da Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini. Sulle fasce spazio a Belghali e Frese, con Bernede, Serdar e Gagliardini a presidiare la mediana. In avanti toccherà a Giovane e Orban provare a impensierire la retroguardia nerazzurra. Restano da valutare le condizioni di Nunez e Akpa-Akpro, entrambi in dubbio. L’ Inter di Cristian Chivu risponderà con il consueto 3-5-2. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pisa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni di #InterFiorentina #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
Como – Hellas Verona: ecco le formazioni ufficiali - Hellas Verona formazioni ufficiali: ecco le scelte di Fabregas e Zanetti per la nona giornata di Serie A 2025/26. Come scrive generationsport.it
Como - Hellas Verona, le probabili formazioni | Zanetti perde Nunez - Il difensore quasi certamente non recupererà in tempo dall'infortunio alla spalla e dovrebbe quindi essere sostituito da Bella- Segnala veronasera.it
Hellas Verona - Cagliari, le probabili formazioni. Il club scrive al ministero: «Decisione ingiusta verso i nostri tifosi» - Il presidente esecutivo Zanzi: «Provvedimento che punisce ingiustamente le numerosissime famiglie e tut ... Come scrive veronasera.it