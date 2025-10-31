Probabile formazione Juve con Spalletti | ci sarà un cambio di modulo? Arriva l’annuncio del mister in conferenza stampa | e verso la Cremonese…

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabile formazione Juve con Spalletti: ci sarà un cambio di modulo? Tutti i dettagli dopo la conferenza stampa. È il giorno del primo allenamento, la vigilia della prima, delicatissima partita. Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa per la prima volta da allenatore della Juventus e, come prevedibile, la domanda più importante riguarda l’assetto tattico. La Juve di Tudor, e quella di Brambilla vista contro l’Udinese, si sono basate sulla difesa a tre. Spalletti, il maestro del 4-3-3 e del 4-2-3-1, cambierà tutto subito? Il tecnico di Certaldo, da stratega esperto, non ha voluto dare vantaggi alla Cremonese, ma ha lasciato intendere che ogni opzione è sul tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

