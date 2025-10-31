Pro Pal | a Napoli manifesti wanted per Trump Meloni e Netanyahu
Tempo di lettura: < 1 minuto Manifesti sui muri di Napoli contro Trump, Meloni e Netanyahu. “ Ricercati in nome della Gente d’ò Sud, del popolo palestinese e di tutti i popoli oppressi” si legge sui cartelli, affissi in vati punti della città. I manifesti sono spuntati tra stanotte e stamattina, vi campeggiano la scritta “Wanted” e i volti di Giorgia Meloni, Benjamin Netanyahu e Donald Trump. A lanciare l’accusa, afferma una nota, è il collettivo Argo. “Costoro – spiegano gli autori – sono accusati di genocodio e crimini contro l’umanità. Da oltre due anni Netanyahu porta avanti il genocodio in Palestina, sostenuto da Trump, Meloni e molti altri, per questo vanno fermati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
