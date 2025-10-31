A 46 anni, Nelly Furtado ha annunciato una pausa a tempo indeterminato dalle esibizioni live, chiudendo un capitolo importante della sua carriera musicale. La decisione è arrivata il 24 ottobre con un lungo post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae ventenne alla Lilith Fair e da un video più recente registrato a Berlino durante l’estate. “ 25 anni fa come oggi usciva il mio primo album Whoa, Nelly! ” ha scritto la cantante canadese di origini portoghesi. “ Nella prima foto ho 20 anni, sto per suonare il mio primo spettacolo come artista professionista. 25 anni dopo, la mia musica ha raggiunto un’intera nuova generazione di fan e non potrei essere più felice di questo “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Prima stella del pop, poi l’assurdo bodyshaming, Nelly Furtado prende una pausa dai live: “Ho bisogno di altro”