Prima donazione di organi a cuore fermo per l’ospedale di Piacenza | Gesto di straordinaria generosità
Nelle scorse settimane, all’ospedale di Piacenza, si è realizzata la prima donazione di organi a cuore fermo controllata, Dcd III secondo la classificazione di Maastricht). L’intervento – fa sapere l’Asl - è stato organizzato e coordinato da Maria Cristina Savi, responsabile delle donazioni di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Seconda donazione della mia vita, stessa emozione della prima volta. Il mio abbraccio silenzioso a te che li riceverai, sperando di poterti donare una nota di serenità e un po' di forza in più per affrontare il tuo momento difficile. Con affetto Federica - facebook.com Vai su Facebook
Prima donazione di organi a cuore fermo all’ospedale di Piacenza “Conclusione di un lungo percorso” - Nelle scorse settimane, all’ospedale di Piacenza, si è realizzata la prima donazione di organi a cuore fermo (donazione a cuore fermo controllata, DCD III ... piacenzasera.it scrive
Prima donazione di organi a cuore fermo all’ospedale di Livorno: salvate due vite - Livorno, 9 settembre 2025 – L’Asl Toscana nord ovest si conferma tra le aziende sanitarie capofila nei processi di donazione di organi. Lo riporta lanazione.it
Il Policlinico Umberto I porta a termine la prima donazione di cuore a organo fermo del Lazio - La procedura, altamente complessa, ha previsto l’impiego di macchine da riperfusione ovvero tecnologie avanzate in grado di ricondizionare gli organi dopo l’arresto cardiaco e dopo il lasso di tempo ... Si legge su romatoday.it