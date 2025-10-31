Prima Categoria Il Savarna in trasferta col Centro Erika Faenza ospita il SSofia
Nel girone G la Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli (in foto) ospita il Santa Sofia con l’obbligo dei 3 punti come il Savio che lotta per un posto nei playoff nella gara casalinga contro gli imolesi della Stella Azzurra. Anche il Fosso Ghiaia a Forlì col fanalino di coda Carpena, è chiamato a muovere la classifica. Nel girone F spicca il derby di Lavezzola tra il Centro Erika e il Savarna, terzo in classifica. Prima Categoria (8ª giornata, ore 14,30). Girone F (domani, ore 15): Copparo-Pontelagoscuro, N. Codigorese-Bando. Domenica: P. Bubano-Only Sport, C. Erika-Savarna, O. Quartesana-Real Fusignano, Portuense-Cotignola, Reno Molinella-Frugesport, St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Prima Categoria ecco le determinazioni del Giudice Sportivo - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria: Portuense ko nell’anticipo col Savarna. Duello tra Bando e Copparo. Pontelagoscuro in casa col Bubano - Con la Portuense in campo nell’anticipo di ieri pomeriggio a Savarna, sconfitta 4- Segnala msn.com
Prima Categoria. Il Savio a S.Sofia - Oggi sono tre gli anticipi nei gironi F e G di Prima Categoria. Scrive ilrestodelcarlino.it
Tris di Fancello e il Savarna vola. Brilla l’Only Sport - L’impresa della settimana, nel girone F di Prima Categoria, è dell’Only Sport Alfonsine che piega 3- Riporta msn.com