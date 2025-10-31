Prezzo delle nocciole raddoppiato e produzione dimezzata | Ferrero sospende gli acquisti per la Nutella in Turchia
Scontro aperto tra Nutella e i commercianti di nocciole in Turchia. Il Financial Times riferisce che il gruppo dolciario di Ferrero ha sospeso gli acquisti di materia prima nel Paese dopo che il prezzo delle nocciole turche è quasi raddoppiato dall’inizio dell’estate, quando una gelata primaverile e un’ epidemia di parassiti hanno ridotto la quantità di frutta secca disponibile. Ferrero da sola consuma circa un quarto della produzione mondiale di nocciole e si è visto costretto ad attingere alle proprie scorte e rifornirsi da Cile e Stati Uniti. Secondo le stime, la produzione turca di nocciole potrebbe scendere a 500mila tonnellate o meno dalle 600-700mila tonnellate prodotte in un anno normale, quasi due terzi dell’offerta mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
