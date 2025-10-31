Previsioni meteo per il weekend | instabilità ma il peggio è passato

Ha piovuto e tanto nel pisano, ieri 30 ottobre. Sono stati registrati 50 millimetri di pioggia in un'ora, in mattinata. Non sono mancati i disagi in Provincia. Fortunatamente, il peggio sembra passato. Per quanto riguarda il quadro nazionale, illustra il meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

