Previsioni meteo per il weekend | instabilità ma il peggio è passato
Ha piovuto e tanto nel pisano, ieri 30 ottobre. Sono stati registrati 50 millimetri di pioggia in un'ora, in mattinata. Non sono mancati i disagi in Provincia. Fortunatamente, il peggio sembra passato. Per quanto riguarda il quadro nazionale, illustra il meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 31 ottobre 2025 https://meteo.ansa.it - facebook.com Vai su Facebook
Le #previsioni #meteo di oggi #16ottobre e domani venerdì #17ottobre - X Vai su X
Meteo Weekend di Ognissanti: Italia tra anticiclone e una nuova perturbazione. Previsioni Sabato e Domenica - Si conferma dunque la classica alternanza autunnale, ormai divenuta una costante di queste ultime settimane. Secondo ilmeteo.it
Meteo, weekend instabile in Italia per il passaggio di diverse perturbazioni. Le previsioni - Il fine settimana si apre all’insegna del tempo instabile su gran parte dell'Italia interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. Lo riporta meteo.it
Meteo, weekend di maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna, allagamenti a Pisa, temporali in arrivo in Campania - Sarà un weekend di maltempo quello che chiude il mese di ottobre e inaugura quello di novembre. msn.com scrive