Prevenzione violenza ai danni del personale sanitario | firmato protocollo operativo

BRINDISI - La prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e sociosanitari sono al centro del protocollo operativo siglato questa mattina, nella sede della Prefettura di Brindisi, tra il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio e il prefetto Luigi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondisci con queste news

- ? Presentato oggi il programma di “Novembre Donna 2025” dedicato alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Il ricco calendario è stato presentato al Municipio di - facebook.com Vai su Facebook

Per fermare le aggressioni al personale sanitario “Servono prevenzione e rispetto, non solo pene più dure” - Nel corso del convegno organizzato da Ats Insubria, l’avvocato Carlo Piana, esperto in diritto sanitario, ha messo in guardia dai limiti delle sanzioni penali e ha invitato a investire sulla prevenzio ... Secondo varesenews.it

Un protocollo contro la violenza su medici e infermieri - Prevenire e gestire gli episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari e socio sanitari è l’obiettivo del protocollo sottoscritto in Prefettura a Foggia a conclusione del tavolo di lavoro convo ... Riporta rainews.it

Violenza negli ospedali, 5 proposte per ridurre le aggressioni contro personale sanitario, infermieri e medici. Fatte da loro - Servono, raccontano a Wired i promotori, misure basate su evidenze scientifiche che vadano ad aggiungersi a quelle ... Si legge su wired.it