Presunte vessazioni nei confronti di studentesse Verdoliva | Questione già denunciata all’Autorità Giudiziaria

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non appena sono venuto a conoscenza, tramite una nota formale pervenuta alla Direzione Generale nei giorni scorsi - unica destinataria della missiva - di presunti comportamenti di vessazione nei confronti di studenti del corso di laurea in Ostetricia, ho immediatamente provveduto a segnalare i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

presunte vessazioni confronti studentesseOmbre sul Ruggi di Salerno, studentesse denunciano vessazioni e favoritismi - Presunti scambi di favori e richieste di regali o “attenzioni personali” in cambio di agevolazioni. Scrive infocilento.it

presunte vessazioni confronti studentesseRuggi di Salerno, Polichetti: "Studentesse denunciano vessazioni e favoritismi" - Polichetti ha inoltre ribadito l’urgenza di “un’indagine interna rapida e trasparente” da parte della Direzione generale del Ruggi e del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno ... Riporta msn.com

Bullizzato e deriso: 14enne bocciato. I genitori ricorrono al Tar: «Segnato dalle vessazioni» - E i genitori del 14enne hanno denunciato in Procura le presunte vessazioni nei confronti del figlio, che sarebbero ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Presunte Vessazioni Confronti Studentesse