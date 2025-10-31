Presidio in centro dopo i cori per il Duce | Siamo tutte antifasciste

Un presidio antifascista si è riunito a partire dalle ore 18 nei pressi di Borgo del Parmigianino in pieno centro a Parma, per protestare contro i cori fascisti e inneggianti il Duce all'interno della sede di Gioventù Nazionale, il settore giovanile di Fratelli d'Italia. La sezione di Parma è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Criminalità: la Filcams Cgil Sicilia e di Palermo chiedono maggiore presenza di personale addetto alla sicurezza e presidio stabile delle forze dell’ordine al centro commerciale Conca d’Oro, limitrofo allo Zen Palermo, 16 ott- “Per le lavoratrici e i lavoratori del - facebook.com Vai su Facebook

Firenze torna in piazza per la Flotilla: presidio in centro #Flotilla #Firenze https://055firenze.it/art/236955/Firenze-torna-in-piazza-per-la-Flotilla-presidio-in-centro… - X Vai su X

In centro a Milano presidio proPalestina con filmati da Gaza - sul genocidio a Gaza" è stato organizzato dall'associazione palestinesi d'Italia questa ... Secondo ansa.it

Presidio di solidarietà a Sigfrido Ranucci davanti al centro di produzione Rai di Torino - "Il grave attentato a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia rappresenta un’intimidazione inaccettabile: è un attacco a tutte le giornaliste e ai giornalisti e alla libera informazione". Si legge su rainews.it