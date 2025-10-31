Presidio in centro dopo i cori per il Duce | Siamo tutte antifasciste

Un presidio antifascista si è riunito a partire dalle ore 18 nei pressi di Borgo del Parmigianino in pieno centro a Parma, per protestare contro i cori fascisti e inneggianti il Duce all'interno della sede di Gioventù Nazionale, il settore giovanile di Fratelli d'Italia. La sezione di Parma è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

