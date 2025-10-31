Presidio di Forza Nuova in piazza Garibaldi attimi di tensione con militanti di sinistra

Triesteprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presenti una trentina di militanti di Forza Nuova che hanno intonato l'inno di Mameli e acceso fumogeni tricolori. “Riprendiamoci i quartieri”: così recitava lo striscione srotolato vicino alla fontana di piazza Garibaldi. Imponente lo schieramento delle forze dell'ordine con la celere e i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

