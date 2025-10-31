Presidente di un' associazione nel mirino | liquido infiammabile e scritte sul portone d' ingresso della sua abitazione
L’Associazione di Promozione Sociale Archeoclub di Celenza Valfortore denuncia un grave episodio di intimidazione subito nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Persone ignote hanno imbrattato con vernice spray e cosparso di liquido infiammabile il portone dell’abitazione della famiglia del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
