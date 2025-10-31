A rtissima, da 31 anni punto di riferimento dell’arte contemporanea, entra nel quarto decennio e conferma il suo ruolo di “fiera di scoperta delle giovani gallerie in grado di sorprendere i collezionisti”. Ancora una volta all’Oval Lingotto il primo weekend di novembre, la fiera – per la terza volta sotto la guida di Luigi Fassi – consolida nel 2024 la sua identità internazionale con 189 gallerie provenienti da 34 Paesi, ben 37 all’esordio. Sulle pareti di carton gesso ci sono opere del valore di 1.500 euro e altre che valgono svariati milioni. Sono previsti inoltre nell’ambito di Artissima 11 premi e un fondo dedicato alle gallerie emergenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Presenti 189 gallerie provenienti da 34 Paesi, ben 37 all'esordio. Sulle pareti di carton gesso ci sono opere del valore di 1.500 euro e altre che valgono svariati milioni