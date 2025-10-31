Preoccupati per la riclassificazione dei comuni montani perdiamo fondi

Cresce la preoccupazione, nel centrosinistra locale, in merito agli effetti dei criteri classificazione dei comuni montani previsti dalla recente Legge nazionale sulla Montagna 13125. Da notizie provenienti da Roma, trapelate dalla commissione ministeriale, i parametri utilizzati per il sistema. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

Legge sui Comuni montani, in Liguria 100 sono a rischio - La mannaia della legge sulla montagna rischia di far fuori cento Comuni inquadrati come montani in Liguria. Segnala ilsecoloxix.it

Bonus smart working 2025: esonero contributivo e incentivi per chi si trasferisce nei comuni montani - 131/2025: pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre 2025, la norma introduce una serie di agevolazioni il cui obiettivo è ripopolare e ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Comuni montani: 3 agevolazioni per favorire lo sviluppo - 131/2025 prevede 3 misure per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani e per il riconoscimento e la promozione delle zone montate. Lo riporta ipsoa.it