Prenditi cura di me in ricordo di Beatrice

Agi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Fuori dalla Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur al termine de i  funerali di Beatrice Bellucci. la ragazza morta a soli 20 anni in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, i presenti hanno regalato una piantina con il biglietto con il messaggio in memoria di Beatrice. . 🔗 Leggi su Agi.it

