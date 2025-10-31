Lancia sassi contro i passanti e ne ferisce uno alla tempia. L’uomo è stato bloccato dagli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio di pattugliamento del territorio, nei pressi di Via Tripolitania, a Roma. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno inoltre provveduto a soccorrere il cittadino rimasto ferito. Una vittima colta alla sprovvista, per il quale è stato allertato il 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. E intanto, emerge che l’uomo bloccato dalla Polizia Locale è un 43enne nigeriano, trovato senza documenti dopo il blitz aggressivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Prende a sassate i passanti e ne ferisce uno alla tempia: fermato irregolare nigeriano con precedenti e decreto di espulsione mai attivato