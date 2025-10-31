Premi di risultato rivisti Sanità lecchese salgono i voti per dirigenti e collaboratori

Sette e mezzo, invece del 7+ attribuito inizialmente per sbaglio durante l’esame di valutazione annuale. Un voto ritoccato al rialzo, che vale quasi mille euro per Paolo Favini, ex direttore generale della sanità pubblica lecchese. Alla Direzione generale Welfare del Pirellone si sono accorti che nel 2023 hanno assegnato una valutazione sbagliata all’ex numero uno dell’Asst di Lecco: per un banale errore di inserimento dei dati, hanno stabilito che avesse raggiunto il 71% degli obiettivi che gli erano stati assegnati, invece che il 74%. Una valutazione comunque tra le più basse, pari appunto a quasi un 7 e mezzo, al posto che al 7 + iniziale, che tuttavia in soldoni di traduce in una differenza di 919,43 euro in più di premio di risultato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

