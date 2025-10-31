Pregiudicati all’inferno… La frase shock in diretta caos in studio | Formigli di sasso

Thesocialpost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica italiana è di nuovo al centro del dibattito nazionale. Nelle ultime ore, una dichiarazione ha acceso gli animi e innescato un acceso confronto pubblico. Il professor Tomaso Montanari, docente e opinionista noto per le sue posizioni progressiste, è intervenuto sul tema della riforma della giustizia durante la trasmissione di approfondimento politico Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli. Con un tono diretto e senza mezzi termini, Montanari ha espresso un giudizio netto sulla cultura politica del centrodestra italiano, suscitando immediatamente reazioni forti da più fronti. Leggi anche: “Bugiardo a me? Sono scioccato!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

pregiudicati all8217inferno8230 la frase shock in diretta caos in studio formigli di sasso

© Thesocialpost.it - “Pregiudicati, all’inferno…”. La frase shock in diretta, caos in studio: Formigli di sasso

Argomenti simili trattati di recente

Frase shock della portavoce Donne del Pd del FVG: “Bimbi palestinesi morti per colpa di Hamas non di Israele” - Venezia Giulia ha scritto sui social una frase shock che assolve in toto Israele, per il genocidio nella Striscia di Gaza: “I cadaveri dei bambini ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pregiudicati All8217inferno8230 Frase Shock