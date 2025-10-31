Preghiera della sera 31 Ottobre 2025 | Liberami da ogni male
“Liberami da ogni male”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Preghiera di lode e adorazione Questa sera, 31 ottobre, ore 21.00 Siate santi, testimoni di speranza! - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera #13ottobre la preghiera della Comunità di Sant'Egidio a S.Maria in Trastevere è dedicata al ricordo di Gugliemo Tuccimei amico storico dei senza dimora a Roma, ucciso da un'auto venerdì mentre si recava alla mensa per servire i poveri h.20 live - X Vai su X
Preghiera del mattino del 31 Ottobre 2025: “Io confido in Te” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. lalucedimaria.it scrive
Preghiera della sera 30 Ottobre 2025: “Aiutami a trovarti” - La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa ... Secondo lalucedimaria.it
Tradizioni: 31 ottobre, San Volfango - scoperta di tradizioni, usanze, credenze popolari del Tirolo. Scrive unsertirol24.com