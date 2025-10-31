Preghiera della sera 31 Ottobre 2025 | Liberami da ogni male

Lalucedimaria.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liberami da ogni male”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 31 ottobre 2025 liberami da ogni male

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 31 Ottobre 2025: “Liberami da ogni male”

Altri contenuti sullo stesso argomento

preghiera sera 31 ottobrePreghiera del mattino del 31 Ottobre 2025: “Io confido in Te” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. lalucedimaria.it scrive

preghiera sera 31 ottobrePreghiera della sera 30 Ottobre 2025: “Aiutami a trovarti” -  La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa ... Secondo lalucedimaria.it

preghiera sera 31 ottobreTradizioni: 31 ottobre, San Volfango - scoperta di tradizioni, usanze, credenze popolari del Tirolo. Scrive unsertirol24.com

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 31 Ottobre