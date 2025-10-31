Predator | Badlands le previsione dicono che il Box Office dovrebbe battere il record storico della serie
Le prime proiezioni per Predator: Badlands mostrano che il film ha il potenziale per battere il record storico della serie composta da nove film. Il prossimo Predator: Badlands, che debutterà nelle sale il 7 novembre, è stato diretto da Dan Trachtenberg, che ha diretto Prey del 2022 e Predator: Killer of Killers del 2025, entrambi titoli in streaming che hanno debuttato su Hulu. Cinelytic ha ora condiviso le sue previsioni per il film di fantascienza, prevedendo che Predator: Badlands incasserà un totale tra i 48,7 e i 189,2 milioni di dollari al botteghino nazionale entro la fine della sua programmazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
