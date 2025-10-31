Precedenti Cremonese Juve | bilancio schiacciante cosa emerge dall’incrocio tra grigiorossi e bianconeri! Dentro alla sfida dello Zini
di Marco Baridon Precedenti Cremonese Juve: bilancio schiacciante, che cosa emerge dalla sfida tra grigiorossi e bianconeri di domani sera! I numeri. È la prima della nuova era. La Juventus volta pagina e si affida a Luciano Spalletti: il neo-tecnico bianconero farà il suo debutto ufficiale sulla panchina della Signora domani sera, sabato 1° novembre, alle ore 20:45, nella trasferta di Cremona. Una sfida da non fallire per dare continuità alla vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese e per iniziare col piede giusto un ciclo tecnico che si preannuncia fondamentale. Un tabù da sfatare per la Cremonese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo tanti, tanti anni ecco la sfida tra Genoa e Cremonese: ecco la lista dei precedenti nella storia - facebook.com Vai su Facebook
Una $Cremonese che non trova la via del successo dallo scorso 29 agosto, ma che ha fatto registrare una sola sconfitta finora, spalanca le porte dello stadio Zini alla $Dea: precedenti duri da invertire? - X Vai su X
Nei 22 precedenti una sola vittoria grigiorossa ma allo Zini più risultati positivi che sconfitte - Il bilancio vede la Juventus come prevedibile in vantaggio con 15 vittorie, 6 pareggi e 1 sola vittoria della Cremonese. Come scrive sportgrigiorosso.it
Cremonese-Juventus: dove vederla, formazioni e precedenti - Spalletti debutta sulla panchina bianconera: info, probabili formazioni e statistiche ... Si legge su lifestyleblog.it
Cremonese-Juventus: i precedenti - Juventus, in vista della sfida di in programma domani sera alle ore 20:45. Da tuttojuve.com