Pratolongo Heineken Italia | Birra simbolo di convivialità e crescita responsabile

Roma, 31 ott. (AdnkronosLabitalia) - “La birra genera un valore economico rilevante per l'Italia, oltre 92 miliardi di euro in dieci anni. Con Fondazione Birra Moretti abbiamo accompagnato questa crescita, promuovendo un consumo responsabile e diffondendo la cultura birraria come leva di sviluppo. La birra rappresenta oggi non solo una bevanda, ma un simbolo di informalità e socialità, in linea con i nuovi stili di vita degli italiani”. Lo ha dichiarato Alfredo Pratolongo, presidente Fondazione Birra Moretti, alla presentazione dell'ultimo studio realizzato da Osservatorio Birra a Roma presso il Senato della Repubblica, in occasione del decennale di Fondazione Birra Moretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pratolongo (Heineken Italia): "Birra simbolo di convivialità e crescita responsabile"

