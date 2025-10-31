Miglior difesa (per distacco) del girone E di Serie D, seconda posizione in classifica alle spalle del Grosseto e una striscia aperta di otto risultati utili consecutivi. Che il Siena rappresentasse una delle formazioni migliori del raggruppamento in cui è stato inserito anche il Prato, lo si sapeva già prima che cominciasse la stagione. E in questo avvio di campionato, i bianconeri stanno confermando quanto di buono si diceva nei loro confronti. Dopo le prime nove giornate del torneo, la formazione allenata da Tommaso Bellazzini ha collezionato 20 punti, frutto di un cammino da sei vittorie, due pareggi e un solo ko, rimediato in occasione del primo turno contro il Tau Altopascio, l’unica squadra assieme a Scandicci e a Ghiviborgo a riuscire a segnare al Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, super test a Siena. Per capire gli obiettivi